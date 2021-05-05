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Украина организовала 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией
Фото: pixabay.com

Украина организовала 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Украинские власти организовали около 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией по проекту «Стена». Об этом рассказал глава государственной пограничной службы страны Сергей Дейнеко.

По его словам, за все время работ также обустроено 330 километров рокадной дороги, 100 километров колючего забора и 70 километров колючей проволоки.

Дейнеко добавил, что изначальную стоимость проекта уменьшили с 143 до 90 миллионов долларов. Политик уточнил, что на 2021 год было выделено 338 миллиона гривен или 12 миллионов долларов. В настоящее время в ходе работ потратили два миллиарда гривен.

Специалисты продолжают обустраивать границы с Россией в Черниговской и Харьковской областях. Территорию также планируют изменить в Сумской области, пишет ТАСС.

Проект «Стена» был создан в 2014 году, он подразумевает установку фортификационных сооружений на границе с Россией. Их протяженность должна составить две тысячи километров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса.

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