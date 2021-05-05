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Япония призвала выработать «солидарный подход» к России на саммите G7
Фото: flickr.com / Kit Carruthers

Япония призвала выработать «солидарный подход» к России на саммите G7

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Японии «обеспокоены действиями Китая» и хотят выработать «солидарный подход» к России. Об этом рассказал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании министров иностранных дел стран G7.

Опасения у японских властей вызывает ситуация вокруг Тайваня, а также проблемы прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Кроме того, Мотэги обеспокоен попытками КНР изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Британия во время встречи заявила, что действия российской стороны на границе с Украиной являются «пагубными». В свою очередь Мотэги отметил, что государства должны принимать «солидарные действия» в отношении России, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Токио выразит протест Пекину из-за карикатуры на гравюру.

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