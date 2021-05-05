Госсекретарь США призвал «привлечь Россию к ответственности»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимы совместные усилия, чтобы «привлечь Россию к ответственности за ее действия», не уточняя, о чем конкретно идет речь.
В своем Twitter глава Госдепа написал, что «мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлечь Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства».
Пояснения относительно пресловутых действий и обязательств не последовали.
We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем отношения с Россией. В частности, дипломаты обсудили наращивание военного присутствия России в якобы «незаконно аннексированном» Крыму, а также на границе с Украиной.
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