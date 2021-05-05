Госсекретарь США призвал «привлечь Россию к ответственности»

Фото: twitter.com/SecBlinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимы совместные усилия, чтобы «привлечь Россию к ответственности за ее действия», не уточняя, о чем конкретно идет речь.

В своем Twitter глава Госдепа написал, что «мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлечь Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства».

Пояснения относительно пресловутых действий и обязательств не последовали.

We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем отношения с Россией. В частности, дипломаты обсудили наращивание военного присутствия России в якобы «незаконно аннексированном» Крыму, а также на границе с Украиной.

Читайте также: В Белом доме заявили об отсутствии стремления к эскалации отношений с Россией