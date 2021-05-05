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Госсекретарь США призвал «привлечь Россию к ответственности»
Фото: twitter.com/SecBlinken

Госсекретарь США призвал «привлечь Россию к ответственности»

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимы совместные усилия, чтобы «привлечь Россию к ответственности за ее действия», не уточняя, о чем конкретно идет речь.

В своем Twitter глава Госдепа написал, что «мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлечь Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства».

Пояснения относительно пресловутых действий и обязательств не последовали.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с верховным представителем Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем отношения с Россией. В частности, дипломаты обсудили наращивание военного присутствия России в якобы «незаконно аннексированном» Крыму, а также на границе с Украиной.

Читайте также: В Белом доме заявили об отсутствии стремления к эскалации отношений с Россией

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