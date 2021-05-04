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В Белом доме заявили об отсутствии стремления к эскалации отношений с Россией
Фото: youtube.com

В Белом доме заявили об отсутствии стремления к эскалации отношений с Россией

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

США не ищут эскалации отношений с Россией, однако Вашингтон будет выражать обеспокоенность по вопросам двусторонних отношений и международной повестки, если она возникнет. С таким заявлением во вторник, 4 мая, выступила пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, Соединенные Штаты «посылают сигнал» о том, что «не ищут эскалации отношений в риторике и действиях». При этом американские власти «сохраняют за собой право организовывать последствия» для России в ситуациях, «когда ее действия того заслуживают», заявила представитель Белого дома.

Псаки также отметила, что у двух государств есть области, в которых сохраняется возможность сотрудничества. В качестве примера чиновница привела ситуацию с Ираном.

— Но мы будем выражать обеспокоенность, когда она у нас будет появляться, — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне.

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