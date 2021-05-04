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Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным в июне
Фото: Whitehouse

Байден заявил, что надеется встретиться с Путиным в июне

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент США Джо Байден планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне этого года. Об этом глава Белого дома заявил во вторник, 4 мая.

— Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет, — приводит слова Байдена РИА Новости.

Напомним, 13 апреля между двумя президентами состоялся телефонный разговор. В ходе него главы государств затронули ряд региональных и глобальных вопросов. Кроме того, Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

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