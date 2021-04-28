Токио выразит протест Пекину из-за карикатуры на гравюру

Фото: flickr.com / James Song

МИД Японии планирует выразить протест Китаю из-за карикатуры на знаменитую гравюру «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

— Мы заявим Китаю решительный протест, — сказал дипломат.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 26 апреля опубликовал в своем Twitter-аккаунте известную гравюру и карикатуру на нее. На втором изображении в лодках находятся люди, одетые в костюмы химической защиты и выливающие в океан загрязненную воду. Лицзянь подписал публикацию, указав, что, если бы японский художник был жив, он был бы обеспокоен радиоактивными водами в Японии.

An illustrator in #China re-created a famous Japanese painting The Great Wave off #Kanagawa. If Katsushika Hokusai, the original author is still alive today, he would also be very concerned about #JapanNuclearWater. pic.twitter.com/NlTFkqvwmN — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) April 26, 2021

Ранее МИД Китая выразил Японии протест в связи с решением слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» воду, очищенную от большинства опасных радиоактивных веществ.

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