Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Разлив нефти произошел в результате столкновения сухогруза с танкером в Желтом море
Фото: Brocken Inaglory/ CC BY-SA 4.0

Разлив нефти произошел в результате столкновения сухогруза с танкером в Желтом море

Анастасия Волоснова

Происшествия

Разлив нефти произошел в результате столкновения сухогруза Sea Justice с танкером Symphony в Желтом море в районе порта Циндао в Китае. Об этом говорится в сообщениях западных СМИ.

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.

— Удар привел к пробоине в грузовом отсеке и балластных цистернах, — говорится в сообщении компании-оператора Goodwood Ship Management.

На место происшествия были направлены специалисты компании для устранения разлива нефти. Эксперты планируют остановить утечку и очистить воды. Отмечается, что плохая видимость в регионе мешает проводить работы, пишет Интерфакс.

Ранее стало известно, что семь человек задержали во Франции по подозрению в терроризме.

Читайте также: Похищенных в Буркина-Фасо испанских журналистов нашли мертвыми

нефтьэкологиясудно
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Все мнения
О проекте
Читайте нас в