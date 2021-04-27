Разлив нефти произошел в результате столкновения сухогруза с танкером в Желтом море
Разлив нефти произошел в результате столкновения сухогруза Sea Justice с танкером Symphony в Желтом море в районе порта Циндао в Китае. Об этом говорится в сообщениях западных СМИ.
Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.
— Удар привел к пробоине в грузовом отсеке и балластных цистернах, — говорится в сообщении компании-оператора Goodwood Ship Management.
На место происшествия были направлены специалисты компании для устранения разлива нефти. Эксперты планируют остановить утечку и очистить воды. Отмечается, что плохая видимость в регионе мешает проводить работы, пишет Интерфакс.
Ранее стало известно, что семь человек задержали во Франции по подозрению в терроризме.
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