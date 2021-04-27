Семь человек задержали во Франции по подозрению в терроризме

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Французская полиция задержала семь человек, которых подозревают в терроризме. Об этом стало известно во вторник, 27 апреля.

Шестеро людей являются представителями чеченской общины, седьмой — уроженец Грузии. Им всем от 28 до 48 лет. Их дело, вероятно, связано с финансированием боевиков в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный источник агентства AFP.

Ранее сообщалось о том, что мужчина напал с ножом на сотрудницу полиции во Франции.

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