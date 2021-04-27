Похищенных в Буркина-Фасо испанских журналистов нашли мертвыми

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Найдены тела двух испанских журналистов, которых похитили в Буркина-Фасо. Об этом заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя во вторник, 27 апреля.

— Мы ждем последнее подтверждение, это грустная новость, — посетовала глава внешнеполитического ведомства.

Журналистов похитили во время вооруженного нападения на патруль по борьбе с браконьерами. Вместе с ними был их коллега из Ирландии, он также убит, отмечает агентство Reuters.

Ранее сообщалось о том, что два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Нагорном Карабахе.

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