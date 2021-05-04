Зеленский рассказал о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса

Фото: Администрация президента РФ

Конфликт в Донбассе и крымский вопрос якобы стоит считать «войной в Европе». Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии во вторник, 4 мая.

Глава государства также поблагодарил западные страны за внимание, которое они уделяют Украине.

— Международные партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Очень важно, чтобы мы были вместе, — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что погибшие в протестах в Киеве в 2014 году были «борцами за независимость», говорится в трансляции на странице офиса президента Украины на Facebook.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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