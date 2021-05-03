Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кравчук выдвинул условие для отказа от Минских соглашений
Фото: Youtube.com / 112 Украина

Кравчук выдвинул условие для отказа от Минских соглашений

Иван Юминов

Внешняя политика

Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу. Об этом стало известно в понедельник, 3 мая.

— Сам буду просить выходить из Минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы, — рассказал председатель делегации.

К этим действиям Кравчук прибегнет, если участники Минских соглашений захотят «отойти от главного вопроса о мире» или «скрыть свои истинные намерения». Кроме того, дискуссию можно перенести в Европу, добавил бывший президент Украины.

Для сохранения формата необходимо объединить вопросы, которые удалось выработать за время его существования, и рассматривать их вместе, приводит слова Кравчука РИА Новости со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Курц предложил рассмотреть Вену как место встречи Путина и Байдена

Минские соглашенияситуация в ДонбассеЛеонид Кравчук
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Все мнения
О проекте