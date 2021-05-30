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Глава Европарламента заявил, что санкции против России нужно ужесточить
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Глава Европарламента заявил, что санкции против России нужно ужесточить

Иван Юминов

Внешняя политика

Европейский союз (ЕС) должен «ужесточить санкции» против России. Об этом заявил председатель Европейского парламента Дэвид Сассоли в воскресенье, 30 мая.

— Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, — рассказал политик.

Отношения между ЕС и Россией являются «очень напряженными», приводит слова Сассоли РИА Новости со ссылкой на медиагруппу Funke.

Ранее ЕС предложил США дать «решительный ответ» на «враждебные действия» России.

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