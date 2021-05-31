МИД РФ: Россия изучает возможность ответных экономических санкций против США

Фото: Минобороны РФ

Россия изучает возможность экономических санкций в отношении США в ответ на действия Вашингтона. Об этом рассказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

— Естественно, мы постоянно изучаем возможности таких ответных мер, — приводит слова Биричевского РИА Новости.

По его словам, главное в этом вопросе — не навредить отечественным производителям.

Кроме того, представитель ведомства не исключил продолжения сотрудничества с Вашингтоном в том поле, где это возможно.

Напомним, ранее, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство России в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России.

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