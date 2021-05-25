«На волоске от войны»: о чем договорятся Путин и Байден 16 июня

Фото: Администрация президента РФ / Whitehouse

Во вторник, 25 мая, стало известно о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве. За последнее время отношения двух стран серьезно испортились: стороны обменивались вызывающими репликами, высылали дипломатов. Более того, американский президент назвал российского лидера «убийцей» в одном из интервью. О том, простил ли Путин своего коллегу из Белого дома и что будет главным в переговорах двух лидеров, — в материале «Вечерней Москвы».

Значение эмоций в геополитике

Как считают эксперты, опрошенные «ВМ», российский президент на слова американского коллеги, скорее всего, даже не обижался.

— Наш президент — человек выдержанный и привыкший ко всякому. Поэтому и прощать нечего было. Дело в том, что во взаимоотношениях лидеров двух государств такие вещи эмоциональные обычно имеют некоторое значение, но не главное, — отмечает доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

Главное же значение, по его словам, будет иметь то, насколько стыкуются интересы двух стран, насколько США готовы учитывать российские интересы. Но судя по тому, что о времени встречи уже договорились, какие-то точки соприкосновения уже есть, и специалист надеется, что это даст результат.

Байдену будет непросто

Рогулев предполагает, что в ходе переговоров между двумя лидерами будет преобладать здоровый прагматизм. Правда, это станет возможным, если глаза лидеров не будут застилать какие-то идеологические или политические мотивы.

— В США ситуация осложняется тем, что многие внешнеполитические вопросы, особенно в отношениях с Россией, очень политизированы и являются объектом острой политической борьбы внутри страны. Так что Байдену будет непросто. Даже если он хорошо настроен сам, даже если будет говорить хорошо о Путине, ему это еще хуже может выйти, — добавил эксперт.

Деэскалация по просьбе союзников

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков также считает, что Путин не обижался на Байдена, а первостепенное значение на их встрече будут иметь вопросы геополитической деэскалации. Причем с такой просьбой, говорит собеседник «ВМ», к американскому лидеру обратились европейцы.

— Европейцы были очень шокированы вероятностью военного столкновения между Россией и США, которая возникла в апреле этого года на Украине. Они очень попросили Байдена максимально смягчить эту возможность, чтобы не было риска термоядерной войны. Для Байдена очень важно поддерживать отношения с союзниками. Поэтому он и санкции против «Северного потока» минимизировал. Тем более шокировано было и командование Вооруженных сил США, когда они оказались на волоске от войны, — пояснил спикер.

По словам Маркова, стороны в ходе переговоров, скорее всего, договорятся о том, чтобы наладить горячую линию и постоянный контакт на уровне руководства МИД, а также по линии Минобороны. Кроме того, с вероятностью 99 процентов на свою работу вернутся послы обеих стран и в значительной степени будет восстановлен дипломатический корпус в диппредставительствах. Помимо этого, не исключено, что возобновят свою работу консульство США в Санкт-Петербурге и российское консульство в Сан-Франциско.

Что пообещает Байден

Вдобавок, с точки зрения политолога, восстановится формат переговорного процесса относительно контроля над стратегическими вооружениями и разоружением.

— Далее они восстановят взаимодействие в том, что касается нераспространения технологий и оружия массового поражения. Прежде всего по таким странам, как Иран и Северная Корея. Потом заявят что-то красивое об экологии, о коронавирусе — достаточно абстрактно. А за кулисами будет договоренность, что войны в Донбассе не будет, Байден это пообещает, — спрогнозировал эксперт.

Ненавидят друг друга, но уважают

Па переговорный процесс в любом случае будут влиять и личные отношения двух лидеров, считает Сергей Марков. Он напомнил, что между президентами они давно враждебные. Но при этом оба лидера считают друг друга сильными игроками.

— Дело в том, что сначала Байден потребовал от Путина, чтобы тот не шел на третий президентский срок, а Путин его послал и пошел. После этого у них отношения испортились. Байден взял у Путина Украину, а Путин взял у Байдена Крым. Байден украл у нас Украину: именно он курировал там переворот в 2014 году, сделал ее враждебной, установил там соответствующий режим. Но не ожидал, что Путин жестко ответит ему с Крымом. Так что они друг друга ненавидят, но уважают. Может, сейчас и нужен такой переговорный процесс, — заключил специалист.

Пока это лишь прогнозы. Информацию о том, что встреча двух президентов состоится в Женеве 16 июня, в Кремле подтвердили. Как говорится в официальном сообщении российских властей, стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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