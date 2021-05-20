«Жирный крестик»: экономист рассказал, как встреча Путина и Байдена поменяет курс рубля
Если саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится и пройдет успешно, есть шанс на стабилизацию ситуации с курсом рубля. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
Летом лидеры двух стран могут провести переговоры. По словам главы американского Госдепа Энтони Блинкена, встреча может состояться в ближайшие несколько недель. Где и когда конкретно, пока не уточняется.
В ожидании переговоров замерли не только политики, но и экономисты. По словам Масленникова, общение Путина и Байдена может определить дальнейшее развитие рубля.
— Пока что он в том коридоре, в котором и должен быть, — 73–75 рублей за доллар. К концу года ожидается 72–73 рубля, возможно небольшое ослабление. Если состоится саммит с участием президентов, то может возникнуть некая пауза: американцы поставят себе жирный крестик в своей российской повестке, — сказал собеседник «ВМ».
Он допустил, что встреча может оказать краткосрочный положительный эффект, который «пойдет рублю на пользу».
— Главное, чтобы не было резкого ухудшения, а у нас, если встреча президентов пройдет хорошо, есть на это шанс, — заключил Масленников.
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