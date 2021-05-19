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Курсы доллара и евро выросли Московской бирже
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Курсы доллара и евро выросли Московской бирже

Анастасия Волоснова

Экономика

Курс доллара вырос на 0,94 копейки до 73,73 рубля, а евро — на 7,32 копейки до 90,09 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 19 мая.

Во время последней торговой сессии заключили 39 673 сделки с долларом на сумму 176,14 миллиарда рублей. С европейской валютой было заключено 5263 сделки на сумму 36,16 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что цена биткоина опустилась ниже 35 тысяч долларов впервые с 2 февраля.

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