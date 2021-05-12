Оливер Стоун заявил, что США нужно прекратить кампанию против России

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Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун считает, что Вашингтону нужно прекратить кампанию против Москвы и не стремиться быть единственной силой, контролирующей мир.

— Существует кампания, война против России на протяжении долгого времени. Она началась вновь в США примерно в 2006-2007 году, когда он (президент России Владимир Путин — прим. «ВМ») произнес эту речь в Мюнхене, — сказал режиссер.

В Германии Путин отметил, что однополярный мир не только неприемлем, но и вообще невозможен. Российский лидер уточнил, что Вашингтон навязывает другим государствам свои интересы во всех сферах.

Оливер Стоун заявил, что нет оснований обвинять Россию в агрессивности.

— Агрессивность на самом деле исходит от сил НАТО, которые окружили Россию, и которые, кстати, окружают Китай. Это значительный пункт в политике. Огромный. Огромной важности, — добавил режиссер в интервью изданию Washington Post.

Он подчеркнул, что в США должны появиться люди, которые выступают за мир, налаживание отношений с другими странами, так как Америка не может быть единственной контролирующей силой.

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