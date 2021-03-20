«Послал его куда подальше»: политолог назвал причину многолетней вражды Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ, Whitehouse

Владимир Путин и Джо Байден «враждуют» уже около десяти лет, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя словесную перепалку президентов России и США. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт назвал причины взаимной неприязни.

Ранее глава Белого дома дал интервью, в котором ответил утвердительно на вопрос ведущего, считает ли он своего российского коллегу убийцей. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья, припомнил дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется», а затем предложил провести онлайн-дебаты.

По мнению политолога, американский и российский лидеры вступают в словесную перепалку неслучайно и, более того, не в первый раз. Как рассказал Марков, в 2010–2011 годах Байден прибыл в РФ с визитом и встретился с Путиным, который на тот момент был премьер-министром при президенте Дмитрии Медведеве.

— Байден на встрече прямо сказал Путину, мол, мы тебе не советуем баллотироваться на новый президентский срок. Путин послал его куда подальше, на что Байден намекнул, мол, ты пожалеешь. Вот у них тогда уже были очень плохие отношения, так они еще ухудшились во время украинского кризиса, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Далее, говорит он, Байден «в какой-то мере переиграл Путина», так как именно он в 2014–2015 годах отвечал за создание на Украине «режима диктатуры» и, по сути, «захвата» этой страны американскими властями. По мнению Маркова, Путин до сих пор не может простить это своему американскому коллеге.

— Байден же не может простить Путину унижение от того, что тот пошел на выборы и снова стал президентом, а также не может простить «крымского унижения». С тех пор между ними глубокая вражда, — заключил эксперт.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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