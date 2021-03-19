«Путин не прощает унижения»: политологи оценили последствия оскорблений Байдена

Фото: Администрация президента РФ / Whitehouse

После словесной перепалки между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным отношения России и США могут серьезно измениться. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразили политологи. Они рассказали о возможных сценариях дальнейшего развития диалога двух стран и объяснили, что президенты великих держав не могут простить друг другу уже около десяти лет.

Два сценария — плохой и никакой

На днях американский президент Байден дал интервью телекомпании ABC, в котором ответил утвердительно на вопрос ведущего, считает ли он своего российского коллегу убийцей. Путин отреагировал на это пожеланием главе Белого дома здоровья и припомнил дразнилку «кто как обзывается, то так и называется», а после предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Об онлайн-дебатах стороны пока не договорились.

После этих событий отношения России и Соединенных Штатов могут развиваться по двум сценариям — плохому и нейтральному, предположил директор Института политических исследований Сергей Марков.

— Первый вариант — США готовятся к резкому ухудшению отношений с Россией, при котором возможны либо новые экономические санкции, либо санкции персонально в отношении Путина. Второй — у Байдена наблюдается множество признаков первой фазы деменции, в связи с чем он сейчас не способен контролировать свои слова. Более того, ему не дают ответить, а советники буквально уводят его, когда журналисты пытаются задать свои вопросы. Байден, на мой взгляд, готов и дальше быть читающей по суфлеру марионеткой в руках жесткого русофобского истеблишмента, потерявшего моральные границы. Над ним будут посмеиваться, но он может так протянуть все свое президентство, — сказал политолог корреспонденту «ВМ».

По мнению Маркова, в случае если Байден действительно окажется «куклой», за которой стоят совершенно другие люди, то отношения Москвы и Вашингтона могут остаться на прежнем, «очень плохом» уровне.

Фото: Whitehouse

Что о словах Байдена и Путина думают в Евросоюзе и на Украине

Заявления Путина и Байдена широко обсуждаются не только в России и США, но и в ряде других стран. Марков удивился, что никто толком не заметил, как диалог двух лидеров ядерных держав восприняли в Европе.

— Слова Байдена для Евросоюза будут иметь другой, неожиданный эффект. Дело в том, что страны ЕС были недовольны агрессией и неадекватностью (экс-главы Белого дома Дональда — прим. «ВМ») Трампа. У них была надежда на то, что он уйдет, и все станет более предсказуемо. Однако после слов Байдена про Путина в Европе воцарилось колоссальное разочарование. Стало ясно, что проблема не в Трампе, а в самом американском политическом классе. Когда второй подряд президент США неадекватный, ряд европейских политиков и экспертов без сомнения сделали выводы, что нужно принимать меры и меньше зависеть от Вашингтона, — пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что европейцам очень понравилось, как Путин ответил американскому коллеге. Президент России, как отметил Марков, не стал наращивать агрессию и предпочел тонкий юмор тяжелому хамству.

— Это действительно лучше в контексте международных отношений. Европейцы внутренне аплодировали троллингу со стороны Путина. Европа в целом здесь третий, молчаливый, но очень активный участник диалога, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Фото: Администрация президента РФ

В свою очередь директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев указал, что слова глав государств имеют двойное значение. С одной стороны, они могут быть рассчитаны на граждан своей страны, с другой — на иностранную публику. По мнению американиста, Байден отрабатывал внутреннюю повестку, с которой Россия не сходит уже не один десяток лет. Путин же, как считает Рогулев, больше работал на внешнюю политику.

— Американская администрация всячески показывает свое стремление отгородиться от Трампа и начать относиться к Путину как-то иначе. Я предположу, что не было бы Трампа, не было бы и таких слов от Байдена, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, Европейский союз вопреки прогнозу Маркова по-прежнему будет смотреть с оглядкой на Вашингтон. Покинувшая ЕС Британия будет оглядываться на Белый дом еще больше, добавил эксперт.

— Эти страны не позволят себе высказываться так, чтобы это вредило их отношениям с США. Местные политики, конечно, будут ховаться — прятаться и уходить от прямых оценок американских коллег, — уточнил он.

Рогулев также заявил, что Украина продолжит поддерживать Америку, поскольку «полностью зависит» от ее внешней помощи и финансирования со стороны Международного валютного фонда.

— Украинская элита сидит и в рот смотрит США. Они не могут позволить себе сказать что-нибудь эдакое, — сказал американист.

Фото: Минобороны РФ

Старые враги: почему Путин и Байден не могут простить друг друга?

С давних пор Владимир Путин и Джо Байден являются врагами, заявил Сергей Марков. Их взаимная неприязнь, по словам политолога, началась около десяти лет тому назад, в 2010–2011 годах, когда заканчивался президентский срок Дмитрия Медведева. Путин в то время возглавлял правительство, к нему на встречу приехал Байден.

— Он встретился с Путиным и прямо ему сказал, мол, мы тебе не советуем баллотироваться на новый президентский срок. Путин послал его куда подальше, на что Байден намекнул, мол, ты пожалеешь. Вот у них тогда уже были очень плохие отношения, так они еще ухудшились во время украинского кризиса, — напомнил Марков.

В 2014–2015 годах действующий лидер Америки, как рассказывает эксперт, «отвечал за украинский режим». Его решениями на Украине была установлена «эффективная диктатура», считает Марков.

— В какой-то мере Байден тогда действительно переиграл Путина, ведь США, по сути, взяли контроль над всей Украиной. Кроме того, Байден не может простить Путину унижение от того, что тот пошел на выборы и снова стал президентом, а также не может простить «крымского унижения». Путин же не может простить унижения от того, что США «захватили» Украину. С тех пор между ними глубокая вражда, — пояснил он.

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