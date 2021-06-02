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Песков: Делегация РФ не получала требования о ПЦР-тестах и вакцинации к саммиту с США
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Песков: Делегация РФ не получала требования о ПЦР-тестах и вакцинации к саммиту с США

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Швейцарские власти не предъявляли к делегации России требований о вакцинации или наличии ПЦР-тестов для участия в саммите с США. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее на встречу президента России Владимира Путина и США Джо Байдена была открыта аккредитация. Журналисты, которые хотят присутствовать на мероприятии, должны сдать тест на коронавирус или вакцинироваться.

Дмитрий Песков отметил, что Швейцария не ставила для делегации России и президента РФ условия по тестам на коронавирус и вакцинации, пишет ТАСС.

Во время встречи в Женеве 16 июня лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности и другие темы.

Ранее сообщалось, что США не планируют отказываться от встречи Путина и Байдена из-за приписываемой РФ кибератаки.

Читайте также: Порошенко попросил США провести встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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