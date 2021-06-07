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Кремль призвал США выйти из «порочного круга» санкций
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кремль призвал США выйти из «порочного круга» санкций

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В Кремле призвали США выйти из порочного и замкнутого круга санкций, так как они являются инструментом, который не влияет на Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 7 июня.

По его словам, американская сторона приняла против России более 90 санкций.

— И конечно, это такой порочный, какой-то замкнутый круг. Теоретически из которого, конечно, нужно выходить. Потому что санкции ведь не позволяют добиваться каких-то целей, — отметил Песков.

Он подчеркнул, что в США не принимают санкции с конкретной целью «достичь чего-то». Песков отметил, что в настоящее время в отношениях с Россией будет работать только диалог, основанный на взаимном уважении, а не санкционная политика, пишет РИА Новости.

Ранее Песков прокомментировал суд по делу MH17.

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