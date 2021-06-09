Посол США заявил, что хочет присоединиться к Байдену на саммите с Путиным

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Посол США в России Джон Салливан «с нетерпением» ждет возможности, чтобы присоединиться к президенту США Джо Байдену на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

По его словам, у Байдена будет хорошая команда, которая сможет поддержать его во время встречи с Путиным.

— Президент Байден является решительным защитником американских интересов, и у нас будет отличная команда, которая поддержит его во время встречи с российским руководством по всему комплексу неотложных вопросов, влияющих на американо-российские отношения, — отметил Салливан.

Во вторник, 8 июня, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что посол России Анатолий Антонов и посол США Джон Салливан могут принять участие в саммите в Женеве.

Ранее Белый дом поделился ожиданиями Байдена от встречи с Путиным.

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