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Американский эксперт призвал Байдена пойти на сделку с Путиным
Фото: whitehouse

Американский эксперт призвал Байдена пойти на сделку с Путиным

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Вашингтон должен пойти на сделку с Москвой, так как конфронтация с Россией не принесет пользы. Об этом рассказал бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своем материале для The American Spectator.

По его словам, президент США Джо Байден может стабилизировать отношения с Россией, которые нельзя разрушать окончательно, так как они слишком важны.

Бэндоу подчеркнул, что Вашингтон и Москва должны договориться о невмешательстве в выборы. Он также отметил, что американской стороне нужно прекратить наращивать НАТО.

— Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран — членов альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки, — отметил эксперт.

Он рекомендовал Байдену и президенту России Владимиру Путину пойти «на какой-нибудь торг». Бэндоу считает, что страны могут прийти к единому мнению в борьбе с терроризмом или в вопросах взаимодействия с ближневосточными и латиноамериканскими странами, пишет РИА Новости.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее Белый дом поделился ожиданиями Байдена от встречи с Путиным.

Читайте также: Axios: Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО

Владимир ПутинДжо Байденсделка
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