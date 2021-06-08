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Axios: Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО
Фото: whitehouse

Axios: Киев неверно истолковал слова Байдена о членстве Украины в НАТО

Анастасия Волоснова

В мире

Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена о членстве Украины в НАТО. Об этом говорится в материале издания Axios.

Белый дом и Киев опубликовали две разные записи о содержании телефонного разговора Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, после чего Киев исправил неверное толкование слов президента США.

В первой версии говорилось, что американский лидер «отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в НАТО».

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что Байден этого не говорил, а Киев неправильно интерпретировал слова американского лидера. Позднее Украина исправила свое заявление.

— Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в альянсе, — говорится в обновленной версии релиза.

Ранее замгенсека НАТО поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена.

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НАТОУкраинаДжо Байден
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