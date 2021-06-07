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Замгенсека НАТО поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ / Whitehouse (коллаж)

Замгенсека НАТО поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Иван Юминов

Внешняя политика

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена предоставит возможность для конструктивного диалога НАТО с Москвой. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ в понедельник, 7 июня.

— В то же время, что хорошо для стратегической стабильности, речь будет идти и о контроле над вооружениями, ядерном стратегическом балансе, об изменении климата — о вопросах, в которых необходима совместная работа. Я рассчитываю на откровенную встречу, где можно будет пытаться найти решения в рамках вопросов, в которых мы можем взаимодействовать с Россией более конструктивно, — приводит слова Джоанэ РИА Новости.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО.

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НАТОВладимир ПутинДжо Байден
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