Столтенберг ждет ответа Москвы на предложение провести встречу Совета Россия — НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

НАТО ожидает ответа Москвы на предложение провести Совет Россия — НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 7 июня.

— Мы сделали России предложение о проведении Совета Россия — НАТО. Пока они не ответили, но мы контактируем с ними сейчас о возможности его проведения, — рассказал генсек в рамках Атлантического совета (организация признана нежелательной на территории Российской Федерации — прим. «ВМ») в Вашингтоне.

Альянс должен работать с Россией над вопросами наподобие контроля вооружения, так как РФ является соседней по отношению к блоку страной, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Ранее Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО.

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