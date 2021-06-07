Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столтенберг ждет ответа Москвы на предложение провести встречу Совета Россия — НАТО
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Столтенберг ждет ответа Москвы на предложение провести встречу Совета Россия — НАТО

Иван Юминов

Внешняя политика

НАТО ожидает ответа Москвы на предложение провести Совет Россия — НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 7 июня.

— Мы сделали России предложение о проведении Совета Россия — НАТО. Пока они не ответили, но мы контактируем с ними сейчас о возможности его проведения, — рассказал генсек в рамках Атлантического совета (организация признана нежелательной на территории Российской Федерации — прим. «ВМ») в Вашингтоне.

Альянс должен работать с Россией над вопросами наподобие контроля вооружения, так как РФ является соседней по отношению к блоку страной, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Ранее Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО.

Читайте также: Замгенсека НАТО поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

НАТОРоссияЙенс Столтенберг
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте