Белый дом поделился ожиданиями Байдена от встречи с Путиным

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Президент США Джо Байден начнет встречу с главой России Владимиром Путиным с благоприятных условий. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 7 июня.

По словам Салливана, Байден поедет на встречу «с ветром за спиной». До этого он проведет переговоры с лидерами стран G7 и представителями НАТО, отмечает Bloomberg.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена.

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