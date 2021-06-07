Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Белый дом поделился ожиданиями Байдена от встречи с Путиным
Фото: whitehouse

Белый дом поделился ожиданиями Байдена от встречи с Путиным

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент США Джо Байден начнет встречу с главой России Владимиром Путиным с благоприятных условий. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 7 июня.

По словам Салливана, Байден поедет на встречу «с ветром за спиной». До этого он проведет переговоры с лидерами стран G7 и представителями НАТО, отмечает Bloomberg.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена.

Читайте также: Байден проведет телефонные переговоры с Зеленским 7 июня

Владимир ПутинСШАДжо Байден
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте