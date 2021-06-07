Байден проведет телефонные переговоры с Зеленским 7 июня

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поговорят по телефону в понедельник, 7 июня. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Сегодня (7 июня — прим. «ВМ») будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки, — приводит слова советника РИА Новости со ссылкой на «РБК-Украина».

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом решил не приглашать Зеленского на встречу с Байденом перед его саммитом с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Читайте также: Замгенсека НАТО поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена