Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Байден проведет телефонные переговоры с Зеленским 7 июня
Фото: Whitehouse

Байден проведет телефонные переговоры с Зеленским 7 июня

Иван Юминов

В мире

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский поговорят по телефону в понедельник, 7 июня. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Сегодня (7 июня — прим. «ВМ») будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки, — приводит слова советника РИА Новости со ссылкой на «РБК-Украина».

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом решил не приглашать Зеленского на встречу с Байденом перед его саммитом с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Читайте также: Замгенсека НАТО поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

переговорыВладимир ЗеленскийДжо Байден
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте