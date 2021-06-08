МИД допустил участие послов России и США в саммите в Женеве

Фото: МИД РФ

Посол России Анатолий Антонов и посол США Джон Салливан могут принять участие в саммите в Женеве. Об этом во вторник, 8 июня, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, американская сторона не рассказала о формате саммита, поэтому нельзя с точностью сказать об участии послов России и США в переговорах.

— Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решений. А решений нет по причине того, что не согласован формат. Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались, возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их доработаем максимально оперативно, и ясность появится, — отметил Рябков.

Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен присоединиться к встрече, поэтому послы также могли бы присутствовать на саммите, пишет РИА Новости.

Напомним, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее Белый дом поделился ожиданиями Байдена от встречи с Путиным.

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