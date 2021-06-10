Лидеры США и Германии обсудят «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Президент США Джо Байден обсудит российский трубопровод «Северный поток — 2» на высшем уровне с Германией. Об этом рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джек Салливан.

По мнению Салливана, данная тема всплывет в ходе американо-германских переговоров, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда завершат строительство «Северного потока — 2». Он также сообщил об успешном завершении прокладки труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2» и объявил о готовности Газпрома заполнить «Северный поток — 2» газом.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Напомним, разрешение на строительство газопровода выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

Однако затем президент США Джо Байден признал, что санкции в отношении российского проекта газопровода «Северный поток — 2» на данном этапе контрпродуктивны, поскольку строительство практически завершено и ограничения в любом случае не привели бы к остановке проекта.

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