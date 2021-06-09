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«Северный поток – 2»: эксперты оценили политику США против российского проекта
Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

«Северный поток – 2»: эксперты оценили политику США против российского проекта

Елена Фролова

Внешняя политика

Заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон намерен добиться от Берлина «автоматических» мер против последствий работы трубопровода «Северный поток – 2» прокомментировал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Штаты продолжают вести политику давления на страны ЕС. Основная цель – не дать случиться новому этапу сотрудничества между Россией и Европой, считает эксперт.

— Америка не может оставить в покое идею помешать запуску российского трубопровода и старту нового российско-европейского сотрудничества, — рассказал Игорь Шатров.

Он считает, что поэтому американские власти, понимая, что не могут остановить строительство «Северного потока – 2», рассчитывают на возможность «додавить» на Евросоюз, у которого получится не запускать проект. При этом, по мнению политолога, Германия осознанно подписалась участвовать во всем этом, так как ждет газ, а не просто завершения строительства. Поэтому Берлин, несмотря ни на что, найдет выход из ситуации, отмечает RT.

В свою очередь, экономист Василий Колташов перечислил слабые места американской политики в отношении российского газопровода. По его мнению, в настоящее время складывающаяся на рынке углеводородов ситуация является уникальной. Будут повышаться мировые цены на нефть и природный газ на фоне оживления экономики, считает эксперт.

— Российские и норвежские компании, занимающиеся производством и транспортировкой газа, стремятся показать, что он представляет собой ценный ресурс. То есть тем, кто получает его по трубопроводам в нужном объеме, необходимо ценить это и с уважением относиться к поставщику, — подчеркнул Василий Колташов.

Он также напомнил, что за прошедшие несколько лет Польша и Украина предъявили несколько исков к российской компании, деятельность которой связана с газом. Это привело к разрыву контрактов о сотрудничестве с такими клиентами. Как подчеркнул экономист, нежелание России наращивать транзит через Украину вполне обосновано, отмечает ФАН.

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