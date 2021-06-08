Бундестаг поддержал слова Путина, что Россия не обязана «кормить» Украину

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Тот факт, что Россия не желает субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через территорию страны, понятен. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст во вторник, 8 июня.

— То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа, — рассказал он.

Слова Эрнста прозвучали в ответ на заявление президента России Владимира Путина во время ПМЭФ. Тогда, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о значении транзита газа, Путин сказал, что Москва не обязана «всех кормить», отмечает ТАСС.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода против компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры против российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки «Северного потока — 2» за 1,5–2 месяца.

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