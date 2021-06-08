Бундестаг поддержал слова Путина, что Россия не обязана «кормить» Украину
Тот факт, что Россия не желает субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через территорию страны, понятен. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст во вторник, 8 июня.
— То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа, — рассказал он.
Слова Эрнста прозвучали в ответ на заявление президента России Владимира Путина во время ПМЭФ. Тогда, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о значении транзита газа, Путин сказал, что Москва не обязана «всех кормить», отмечает ТАСС.
Российский газопровод «Северный поток — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.
В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода против компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры против российских компаний и судов.
Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки «Северного потока — 2» за 1,5–2 месяца.
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