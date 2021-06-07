«Напоминает ядерное оружие»: политолог объяснил, как Зеленский может заблокировать «Северный поток — 2»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский может устроить провокацию, которая с высокой степенью вероятности приведет к блокировке «Северного потока — 2». Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил директор Центра политического маркетинга (Украина), политтехнолог Василий Стоякин.

Ранее украинский президент заявил, что был неприятно удивлен решением США отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2». При этом Зеленский сказал, что его изумило не только это, но и действия американской администрации, которая даже с ним не посоветовалась по данному вопросу.

Украинский политолог Стоякин, беседуя с «ВМ», призвал не списывать Зеленского со счетов, несмотря на то что СП-2, вероятно, будет достроен. По мнению политолога, у президента Украины есть множество возможностей для создания ситуации, при которой достройка «потока» станет невозможной.

— Но речь идет о таких телодвижениях, которые по результативности будут напоминать ядерное оружие. И это может нанести неприемлемый ущерб не только сторонникам «Северного потока — 2», но и самому Зеленскому, — сказал эксперт.

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В частности, украинский лидер может организовать на границе с Россией провокацию, заявив, что РФ якобы совершила нападение и предъявив какие-нибудь доказательства этой «атаки».

— Какие это будут доказательства — неважно, так как участие России в этой провокации вообще необязательно. Они (на Украине — прим. «ВМ») справятся сами, — пояснил Стоякин.

По его словам, далее европейские партнеры и США будут вынуждены встать на сторону Украины и «признать факт агрессии» со стороны Москвы. Это может нанести очень болезненный удар по плану завершения проекта (СП-2), считает собеседник «ВМ».

— С высокой степенью вероятности он может быть заблокирован, — допустил политолог.

Он добавил, что подобная провокация — это вполне реальный шаг, на который может пойти Зеленский, но это не останется без последствий для него самого. Не исключено, что на Украине после такого будет сильнейшее напряжение внутриполитической ситуации, «из чего Зеленскому придется очень долго выходить», сказал Стоякин.

— Стоит ли игра этих свеч — большой вопрос, — заключил он.

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