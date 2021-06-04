Завершилась укладка труб первой нитки «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В пятницу, 4 июня, специалисты завершили строительство первой нитки «Северного потока — 2». Об этом рассказал оператор проекта Nord Stream 2 AG.

В компании отметили, что часть участков еще предстоит соединить, после чего начнутся пуско-наладочные работы.

— Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы. На второй нитке работы по укладке трубопровода продолжаются, — приводит ТАСС сообщение оператора.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда завершат строительство «Северного потока — 2». Он также сообщил об успешном завершении прокладки труб первой нитки трубопровода «Северный поток — 2» и объявил о готовности Газпрома заполнить «Северный поток — 2» газом.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Напомним, разрешение на строительство газопровода выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

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