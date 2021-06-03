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Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
Фото: Пресс-служба Совфеда

Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

После отзыва Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe Польша перестанет обращать внимание на «Северный поток — 2». Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Ранее апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Оно было отозвано из-за того, что вопрос о защите дикой природы во время прокладки трубопровода был недостаточно изучен. Столь масштабный проект «не может не создавать неудобств», добавила замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

Пушков отметил, что теперь Польша не будет выступать против «Северного потока — 2», так как ей придется спасать свой проект.

— Теперь Варшаве будет не до «Северного потока — 2». Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь, — написал сенатор.

Газопровод Baltic Pipe должен был пройти между Данией и Польшей. Его планировали запустить в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Украина захотела принять участие в переговорах по «Северному потоку — 2».

Читайте также: Новак рассказал о последнем этапе строительства «Северного потока — 2»

ДанияАлексей Пушковгазопроводы
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