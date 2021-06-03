Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe

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После отзыва Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe Польша перестанет обращать внимание на «Северный поток — 2». Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Ранее апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Оно было отозвано из-за того, что вопрос о защите дикой природы во время прокладки трубопровода был недостаточно изучен. Столь масштабный проект «не может не создавать неудобств», добавила замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

Пушков отметил, что теперь Польша не будет выступать против «Северного потока — 2», так как ей придется спасать свой проект.

— Теперь Варшаве будет не до «Северного потока — 2». Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь, — написал сенатор.

Газопровод Baltic Pipe должен был пройти между Данией и Польшей. Его планировали запустить в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Украина захотела принять участие в переговорах по «Северному потоку — 2».

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