Украина захотела принять участие в переговорах по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Украина хочет принять участие в переговорах по «Северному потоку — 2» вместе с Германией и США. Об этом в четверг, 3 мая, рассказал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.

По его словам, Берлин и Вашингтон могут достигнуть соглашения «за счет Украины», что обернется катастрофой.

— Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении, — сказал украинский посол.

Он добавил, что строительство газопровода бьет «в самое сердце» украинскую экономику и безопасность.

Ранее эксперты оценили заявления о политике США в отношении «Северного потока — 2».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Разрешение на его строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

21 мая 2021 года американское министерство финансов объявило о введении санкций в отношении ряда российских организаций и судов в связи с реализацией Россией проекта газопровода «Северный поток — 2».

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