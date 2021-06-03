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Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Анастасия Волоснова

В мире

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом говорится на сайте оператора Energinet.

Разрешение на прокладку газопровода выдало управление по охране окружающей среды в июле 2019 года. Отказ о разрешении на строительство Baltic Pipe выдали 31 мая 2021 года.

Отмечается, что разрешение было отозвано из-за того, что вопрос о защите дикой природы во время прокладки трубопровода был недостаточно изучен. Столь масштабный проект «не может не создавать неудобств», добавила замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

Газопровод Baltic Pipe должен был пройти между Данией и Польшей. Его планировали запустить в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Украина захотела принять участие в переговорах по «Северному потоку — 2».

Читайте также: Новак рассказал о последнем этапе строительства «Северного потока — 2»

Даниястроительствогазопровод
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