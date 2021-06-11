В Варшаве рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

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Варшава расстроена, что президент США Джо Байден не встретится с главой Польши Анджеем Дудой перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию Rzeczpospolita.

Рау выразил сожаление, что американская сторона «настолько увлечена» встречей с Путиным, что не нашла времени для переговоров с Польшей. Он уточнил, что Дуда не будет встречаться с Байденом, так как переговоры не запланированы.

Политик добавил, что в 2016 году, когда саммит НАТО проходил в Варшаве, Польша добивалась присутствия Украины на встрече. Однако в текущем году страны не будет на мероприятии, уточнил Рау. Он напомнил, что Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским только после саммита.

— Между тем порядок должен быть обратным и быть элементом продуманной политики, а не «операции по сохранению лица». Это еще одна ошибка, — подчеркнул министр.

Напомним, встреча российского и американского лидеров пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее сообщалось, посол США Салливан может вернуться в Москву в ближайшие недели.

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