Трамп дал напутствие Байдену перед встречей с Путиным

Фото: Whitehouse

45-й президент США Дональд Трамп дал напутствие своему преемнику, действующему главе государства Джо Байдену накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп пожелал 78-летнему Байдену удачи и не заснуть во время встречи. Кроме того, 45-й президент США попросил Байдена передать наилучшие пожелания Владимиру Путину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа.

Напомним, проведение саммита с участием лидеров двух стран запланировано на 16 июня. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.

Белый дом заявил, что Байден будет откровенен на встрече с Путиным. Отмечалось, что американский президент никогда не сдерживал своих опасений «по поводу несоблюдения демократических ценностей другими странами», поэтому американский лидер будет прямолинеен и на встрече в Женеве.

В свою очередь Путин заявил, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. По его словам, они могут обговорить вопросы борьбы с терроризмом и урегулирования конфликтов в горячих точках.

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