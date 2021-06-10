Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

Фото: Администрация президента РФ / Whitehouse (коллаж)

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет на знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве. Об этом рассказали в Twitter-аккаунте МИД Швейцарии в четверг, 10 июня.

Напомним, проведение саммита с участием лидеров двух стран запланировано на 16 июня.

— Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Белый дом заявил, что Байден будет откровенен на встрече с Путиным. Отмечалось, что американский президент никогда не сдерживал своих опасений «по поводу несоблюдения демократических ценностей другими странами», поэтому американский лидер будет прямолинеен и на встрече в Женеве.

В свою очередь Путин заявил, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. По его словам, они могут обговорить вопросы борьбы с терроризмом и урегулирования конфликтов в горячих точках.

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