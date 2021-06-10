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Посол США Салливан может вернуться в Москву в ближайшие недели
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посол США Салливан может вернуться в Москву в ближайшие недели

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Американская администрация рассчитывает, что посол США в России Джон Салливан, который был отозван в Вашингтон на консультации, вернется в Москву в ближайшие недели. Об этом в четверг, 10 июня, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что посол вовлечен в подготовку предстоящий встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Она пройдет 16 июня в Женеве.

Есть мнениеОн активно взаимодействовал с должностными лицами Белого дома высокого ранга, он активно взаимодействовал с сотрудниками Госдепартамента США высокого ранга, цитирует Неда Прайса ТАСС.

Ранее сообщалось, что встречу Владимира Путина и Джо Байдена организуют на вилле Ла Гранж в Женеве.

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