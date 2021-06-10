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Мишустин денонсировал меморандум между Россией и США по «открытой суше»
Фото: Правительство РФ

Мишустин денонсировал меморандум между Россией и США по «открытой суше»

Иван Юминов

Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин денонсировал меморандум с США по «открытой суше». Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 10 июня.

Уточняется, что соглашение заключили в Вашингтоне в 1992 году. Благодаря нему были сняты ограничения на передвижения дипломатов, что позволило им беспрепятственно посещать большую часть страны. Под исключение попали зоны, для въезда в которые требуется особое разрешение, отмечается в документе на сайте.

МИД анонсировал данное решение в апреле, назвав это ответом на очередные санкции Вашингтона.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

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