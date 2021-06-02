Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации РФ одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда в среду, 2 июня.

Решение было принято единогласно, за одобрение проголосовали 152 человека, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) РФ подтвердило, что США не собираются возвращаться в Договор по открытому небу.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

В свою очередь, Госдума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года.

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