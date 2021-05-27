Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МИД РФ подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
Фото: МИД РФ

МИД РФ подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Вашингтон уведомил Москву о том, что не вернется в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом РИА Новости рассказали в российском дипведомстве в четверг, 27 мая.

Ранее СМИ сообщили, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе разговора с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым заявила, что Штаты не намерены возвращаться в ДОН.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: «Похоронен Вашингтоном»: Пушков рассказал о причинах отказа от Договора об открытом небе

договорСШАМИД РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Все мнения
О проекте