МИД РФ подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

Фото: МИД РФ

Вашингтон уведомил Москву о том, что не вернется в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом РИА Новости рассказали в российском дипведомстве в четверг, 27 мая.

Ранее СМИ сообщили, что заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе разговора с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым заявила, что Штаты не намерены возвращаться в ДОН.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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