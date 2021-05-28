Кремль прокомментировал решение США выйти из Договора по открытому небу

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В Кремле сожалеют о решении США выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, договор продолжит существование без России и США. При этом документ частично «потеряет свою жизнеспособность», считает пресс-секретарь президента.

— А все остальное, наверное, относится к вопросам стратстабильности, к мерам укрепления доверия, составной частью коих являлся и последние дни является этот договор. Поэтому здесь можно только выразить сожаление, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Напомним, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе разговора с замглавы МИД России Сергеем Рябковым заявила, что Штаты не намерены возвращаться в ДОН. Позже Госдеп подтвердил данную информацию.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение США по Договору по открытому небу.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

В свою очередь, Госдума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня.

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