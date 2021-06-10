Рябков рассказал, когда Россия передаст депозитариям ДОН ноту о выходе

Фото: пресс-служба Совфеда

Россия передаст депозитариям Договора по открытому небу (ДОН), в частности Канаде и Венгрии, ноту о выходе в ближайшее время. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков в четверг, 10 июня.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 7 июня.

Рябков уточнил, что Москва не затягивает процесс из-за предстоящего саммита и строго идет в рамках требований российского законодательства. Он добавил, что закон вступает в силу через десять дней после подписания.

— И только после вступления закона в силу стоит вопрос о том, чтобы передать ноту депозитариям. Здесь уже нет никаких соображений, связанных с тем, как себя поведут американцы или кто-то из их союзников, — отметил Рябков.

По его словам, ноту передадут депозитариям в ближайшее время после вступления закона в силу. Рябков подчеркнул, что после процедуры необходимо будет собрать конференцию стран-участниц, с чем не стоит затягивать, пишет РИА Новости.

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

В свою очередь Госдума РФ единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу 19 мая 2021 года. Совфед одобрил закон о денонсации ДОН 2 июня 2021 года.

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