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Путин дал интервью журналисту американского телеканала NBC News
Фото: Администрация президента РФ

Путин дал интервью журналисту американского телеканала NBC News

Юлия Павлушова

Политика

Интервью с президентом России Владимиром Путиным покажет американский телеканал NBC News. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщила зарубежная телекомпания.

Пообщался с российским лидером журналист Кир Симмонс. Он задал вопросы Владимиру Путину в Москве в преддверии встречи президента с главой США Джо Байденом.

— Кир Симмонс из NBC News встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для всемирного эксклюзивного интервью один на один, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня, — указано на сайте канала.

Интервью каналу NBC News станет первым разговором Владимира Путина с американскими СМИ с 2018 года.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.

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