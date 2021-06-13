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СМИ узнали о намерениях НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

СМИ узнали о намерениях НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе

Юлия Курганова

В мире

В понедельник, 14 июня, на саммите НАТО может быть принято решение отказаться от развертывания в Европе ядерных ракет наземного базирования. Это поможет снизить напряженность перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве, сообщило издание Defense News со ссылкой на источники в сенате США и Европе.

В материале сказано, что страны — члены НАТО готовятся официально выступить против размещения ядерных ракет в Европе. Заявление с отказом от размещения наземного ядерного оружия будет сделано после саммита, на котором Байден встретится с лидерами других партнеров по альянсу.

Собеседники издания заявили, что отказ от размещения ракет является одним из способов разрядить политическую напряженность перед встречей Байдена с Путиным в Женеве 16 июня.

Одобрение президента США нужно для официального отказа от ядерного оружия. Такие действия Байдена дадут ему поддержку сторонников контроля за вооружениями из числа бывших военных, юристов и чиновников, отметили источники.

Ранее посольство России в США обвинило НАТО в провокациях на учениях в Балтийском море.

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