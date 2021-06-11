Посольство России в США обвинило НАТО в провокациях на учениях в Балтийском море

Фото: Минобороны РФ

Применение в учениях стран НАТО в Балтийском море Baltops американского бомбардировщика B-52H нагнетает напряженность в Европе. Об этом рассказало в своем Twitter-аккаунте посольство России в США.

В посольстве отметили, что использованиеB-52H является «бряцанием оружием», которое ухудшает обстановку.

— Применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, которые могут нести ядерное оружие, — очередная провокация, — говорится в сообщении.

Представители российского посольства подчеркнули, что подобные действия могут «омрачать атмосферу» перед встречей президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве.

В посольстве призвали американскую сторону завершить опасную активность, которую проводит НАТО у границ с Россией. Кроме того, диппредставительство рекомендовало Вашингтону пересмотреть свои подходы к безопасности.

Ранее сообщалось, что посол США Салливан может вернуться в Москву в ближайшие недели.

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