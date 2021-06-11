Польский политик объяснил причину русофобии в стране

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Русофобские настроения польских политиков связаны с желанием угодить США. Об этом рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в материале для издания Myśl Polska.

По его словам, между Варшавой и Вашингтоном есть стратегический союз, который носит «антироссийский характер».

— Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить, — пояснил Модзелевский.

Он уточнил, что при сближении США с Россией в Польше начнет снижаться русофобия. Модзелевский объяснил, что в таком случае польские политики сменят свою позицию, так как русофобия перестанет быть для них выгодной стратегией.

По мнению профессора, Вашингтон в течение многих лет инвестирует на польском рынке, «поддерживая демократию» страны.

Ранее эксперт прокомментировал задержание граждан «из-за шпионажа» в Польше и Латвии.

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